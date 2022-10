Armando Incarnato, lite a Uomini e Donne con Riccardo e Roberta/ “Senza dignità”

Armando Incarnato contro Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Armando Incarnato e Gianni Sperti si scagliano duramente contro Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che, nella puntata di Uomini e Donne del 27 ottobre, hanno annunciato di essere usciti nuovamente insieme, di essersi baciati, ma di aver già deciso che la frequentazione non avrà un seguito. Una confessione che scatena la bufera in studio con il cavaliere napoletano che si scaglia non solo contro Riccardo, ma anche contro Roberta.

“Tu potevi uscire con qualsiasi cavaliere del parterre, ma hai scelto di uscire nuovamente con Riccardo solo per quello che sta succedendo tra Alessandro e Ida. Senza dignità proprio”, sbotta Armando che si schiera dalla parte di Ida Platano, convinta che i due siano usciti nuovamente insieme per farle un dispetto.

Gianni Sperti attacca Riccardo e Roberta

Esattamente come Armando Incarnato, anche Gianni Sperti è convinto che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua siano usciti nuovamente insieme solo per dispetto. “Mi sembra di rivedere la storia di Alessandro e Ida“, sbotta Gianni. “Tu hai accusato Ida di essersi innamorata di tre uomini diversi in pochi mesi e tu sei uscita con due uomini in una settimana“, aggiunge l’opinionista che non crede affatto all’improvviso ritorno di fiamma. Roberta, però, puntualizza che non c’è alcun ritorno di fiamma e che non ci sarà un’altra uscita.

“Allora spiegatemi perchè vi siete baciati?”, sbotta Sperti. “Non posso credere a nessuno dei due perchè sono gli stessi che, l’altra volta, si sono messi d’accordo e hanno lasciato la trasmissione dopo essere stati scoperti”, conclude Sperti.











