Armando Incarnato, lite con Claudia a Uomini e Donne/ “Hai addominali da uomo, amo..”

Armando Incarnato litiga con Claudia. La dama del trono over di Uomini e Donne, nella puntata in onda oggi, spiega che avrebbero dovuto uscire insieme, ma il cavaliere napoletano è di un altro parere. “Armando doveva uscire con me la sera che è uscito con Brumilde. Mi ha chiamata alle 10 di sera”, racconta Claudia, ma Armando puntualizza di aver ricevuto la chiamata di Claudia il cui atteggiamento aggressivo non piace al cavaliere napoletano. “Mi ha fatto un bidone anche se avevo capito che a lui piaceva Brumilde. In puntata gli avevo chiesto conferma dell’appuntamento e poi non è venuto. Avrebbe potuto dirmi che aveva un interesse maggiore per Brumilde”, ha spiegato Claudia. “Io dovevo uscire con te prima della sfilata, poi ti sei presentata con un peso al centro e con te non esco”, ammette Armando.

ARMANDO INCARNATO: “LA DONNA DEVE AVERE FORME MORBIDE”

La sfilata di Claudia ha spinto Armando Incarnato a non uscire con lei. “Ho sempre detto alla redazione che Claudia è una bellissima donna, ma ha un potenziale estetico non sfruttato. In una donna preferirei la morbidezza in alcune zone del corpo di una donna come Roberta (Di Padua ndr). A me, un addominale da uomo in quel modo…“, confessa Armando. “Io sono un’atleta”, puntualizza Claudia. Anche la conoscenza con Brunilde, però, non procede nel migliore dei modi. Armando è convinto che Brumilde non sia totalmente sincera nei suoi confronti e che sappia ogni cosa del suo percorso a Uomini e Donne pur non ammettendolo. Per Armando, dunque, entrambe le conoscenze non stanno andando nel migliore dei modi.



