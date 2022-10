Armando Incarnato, lite con Federico Dainese a Uomini e Donne/ “Sei uno sfigato…”

Armando Incarnato interessato alla corteggiatrice Monica

Lite a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e il tronista Federico Dainese. A scatenare lo scontro tra il cavaliere napoletano del trono over di Uomini e Donne e il tronista è stato un gesto di Armando che, colpito dalla bellezza e dalla personalità di Monica, una delle corteggiatrici di Federico, ha deciso di farsi avanti facendole recapitare una rosa rossa e un biglietto in camerino per dimostrarle il proprio interesse. Un gesto che sorprende Monica la quale, tuttavia, ammette di aver apprezzato particolarmente il gesto del cavaliere napoletano.

Monica, tuttavia, non nasconde di avere dei dubbi essendo particolarmente interessata a Federico Dainese. Il gesto di Armando, in studio, scatena la durissima reazione di Federico che punta il dito contro Armando dando vita ad un duro confronto.

Duro scontro a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Federico Dainese

Federico Dainese non nasconde l’amarezza nei confronti del gesto di Armando Incarnato. “Sei uno sfigato. Hai criticato Riccardo per aver provato a corteggiare Federica e tu hai fatto lo stesso. Fai tanto il fenomeno da anni e poi fai questo“, sbotta Federico. “Io ho criticato Riccardo perchè di fronte al sì di Federica non ha avuto il coraggio di corteggiarla”, replica duramente Armando. Tra il cavaliere e il tronista s’intromette Cristina con cui ha avuto una frequentazione Armando.

“Monica se cerchi un uomo maturo e responsabile ti assicuro che quell’uomo non è Armando”, dice Cristina. “Cosa vorresti dire? Io ho chiuso con te perchè non sei la donna che cerco”, replica Armando che, poi, riceve i ringraziamenti di Monica per la rosa rossa.

