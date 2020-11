Armando Incarnato, lite con Gianluca De Matteis a Uomini e Donne/ “La tua coerenza..”

Lite a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Gianluca De Matteis. Il cavaliere napoletano si accomoda al centro dello studio per conoscere tre ragazze che hanno chiamato la redazione per conoscerlo. Prima di lasciare la parola alle tre signore, Tina Cipollari prevede che il tutto si concluderà con un nulla di fatto. Previsione che si avvera con Armando che ammette di non trovare in nessuna delle tre signore il prototipo di donna che gli piace. Armando, poi, svela di essere uscito con tutte le ragazze del parterre del trono over per cui provava interesse senza, tuttavia, riuscire a costruire un rapporto. Le parole di Armando scatenano l’intervento di Gianluca De Matteis. “Ma non avevi detto che avresti conosciuto Lucrezia fuori dal programma non provando interesse per nessun’altra donna?”, chiede il tronista scatenando la dura reazione del cavaliere napoletano.

ARMANDO INCARNATO E GIANLUCA DE MATTEIS LITIGANO A UOMINI E DONNE

Si alzano i toni nello studio di Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Gianluca De Matteis. La domanda del tronista romano scatena la dura reazione del cavaliere napoletano che punta il dito contro Gianluca. “La tua coerenza dov’è? E’ pari zero. Se ti interessava te ne saresti andato”, chiede Gianluca convinto che Armano non sia mai stato realmente interessato a Lucrezia altrimenti avrebbe lasciato la trasmissione per conoscerla fuori dal programma. “Tu non lavori in redazione. Non puoi sapere se ho continuato a sentirla, non puoi sapere se lei mi chiama. Perchè non ti fai i fatti tuoi? Pensa alle ragazze che sono qui per te”, sbotta il cavaliere napoletano.



