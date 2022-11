Armando Incarnato, lite con Gianni e Cristina a Uomini e Donne/ “Vattene, chi sei…”

Armando Incarnato esce con Antonella e scoppia la lite con Cristina

Durissima lite a Uomini e Donne, nel corso della puntata del 22 novembre, tra Armando Incarnato, la dama Cristina e Gianni Sperti. Tutto comincia quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Armando Incarnato che ha deciso di cominciare una nuova conoscenza con Antonella, una delle nuove dame del parterre del trono over. Armando racconta di aver trascorso una serata leggera e spensierata e di essersi divertito molto in un periodo particolare della sua vita. Dopo aver ascoltato le parole di Armando, interviene Cristina, un’altra dama che, dopo aver avuto una frequentazione telefonica con Armando, ha deciso di dedicarsi alla loro conoscenza.

Cristina, così, ammette di non essere sorpresa dall’uscita di Armando con Antonella aggiungendo, però, di non comprendere il motivo per cui ha deciso di non uscire più con lei. “Sei pesante. Mi hai fatto tantissime domande. Ti ho fatto vedere anche il 740 per uscire con te”, sbotta Armando. Cristina non nasconde la delusione al punto da aver pianto. “Mi dispiace passare per quella che non sono come quella che gli ha chiesto il 730 e cose varie“, spiega la dama.

Gianni Sperti contro Armando Incarnato

Nonostante la reazione di Cristina, Armando Incarnato non torna indietro e ribadisce di non voler uscire con lei. Poi le lancia una frecciatina. “Dice che va via perchè era rimasta con me, ma poi resta come Gloria e quell’altro (fa riferimento a Riccardo Guarnieri che ha lasciato lo studio dopo una discussione con Ida Platano ndr)”.

“Vattene tu, chi sei per dire ad una persona di andarsene?”, sbotta Gianni Sperti che, poi, rivolgendosi ad Antonella, prova a metterla in guardia – “Tra due settimane sarai piena di difetti, fa sempre così”, concluse Sperti scatenando la reazione di Armando che dà il via ad un botta e risposta che si conclude con l’intervento di Maria De Filippi che permette al cavaliere napoletano di ballare con Antonella.

