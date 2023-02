Armando Incarnato, lite con Gianni Sperti a Uomini e Donne/ È scontro: Maria…

Armando Incarnato, nessuna nuova conoscenza a Uomini e Donne

Scoppia la lite nello studio di Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. Tra il cavaliere napoletano e l’opinionista del dating show di canale 5 non c’è mai stata tanta simpatia, me nell’ultima stagione, gli scontri sono sempre più frequenti. A scatenare la nuova discussione tra i due è un commento di Gianni Sperti durante il momento dedicato ad Alessandro e Pamela. Il cavaliere e la dama hanno annunciato l’addio alla trasmissione per poter vivere la relazione. Gianni Sperti, nonostante i vari dubbi, si complimenta con il cavaliere per aver trovato l’amore.

Di fronte all’espressione di Armando Incarnato, poi, si lascia andare ad un commento facendo notare come il cavaliere napoletano, a differenza di tutti gli altri protagonisti, non abbia ancora costruito una storia. Un commento che scatena fortemente la reazione di Armando.

Armando Incarnato e Gianni Sperti: scontro a Uomini e Donne

Volano parole forti tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. Quest’ultimo accusa Armando di non essere riuscito a costruire mai una storia e di non essersi mai innamorato mentre il cavaliere fa notare come, attualmente, nel parterre non ci siano donne che possano smuovergli qualcosa spiegando che l’unica persona a cui era interessato è Antonella e Maria De Filippi interviene puntualizzando che, però, ora, “Antonella fa coppia con Luca”.

Gianni, poi, punta il dito contro Armando che, a detta dell’ex ballerino, in trasmissione farebbe l’opinionista. “Io non faccio l’opinionista perchè non prendo uno stipendio come te”, si difende il cavaliere. La discussione tra i due continua prima che Maria De Filippi cambi argomento.

