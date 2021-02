Armando Incarnato, lite con Gianni Sperti a Uomini e Donne/ “Inventi le cose e…”

Scintille a Uomini e Donne nella puntata di oggi, 1° febbraio, tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. Al centro dello studio con Carlo e Nicole, il cavaliere napoletano, di fronte alla dama che ammette di essersi trovata meglio con Carlo, perde le staffe. “Come fai a dire una cosa del genere dopo quello che c’è stato?“, chiede Armando che tornando a l proprio posto parla di carezze e di abbracci. Nicole ribadisce che con Armando non c’è stato niente aggiungendo di preferire Carlo per una vicinanza anagrafica e di interessi. “Credo che per Nicole sia più importante l’aspetto mentale”, spiega Carlo. Gianni Sperti, di fronte alle parole del cavaliere napoletano, chiede ad Armando di raccontare tutto. “Perchè non l’hai detto la puntata scorsa?“, chiede l’opinionista.

ARMANDO INCARNATO, SCONTRO CON GIANNI SPERTI

Armando Incarnato ribadisce di non aver voluto dire niente per rispetto nei confronti di Nicole. Sperti, però, non crede al cavaliere napoletano e lo attacca. “Esci con le donne, vieni qua e non racconti nulla e questo è scorretto nei confronti della redazione e, soprattutto, se rispetti le donne le rispetti fino in fondo non dopo 15 giorni. Devi dire subito le cose e non quando ti fa comodo. Non ti credo più, secondo me inventi cose ed ecco perchè Brunilde l’altra volta ti ha smentito”, ha detto Sperti. Tina Cipollari, invece, crede ad Armando mentre Maria De Filippi fa notare a tutti come per Nicole, gli abbracci e le carezze siano stati di poca importanza. “Penso che Armando educatamente e da uomo non racconti nulla perchè Nicole non lo ammetterà mai”, commenta Tina.



