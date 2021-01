Armando Incarnato, lite con Gianni Sperti a Uomini e Donne/ “Sei maschilista…”

La puntata di Uomini e Donne del 26 gennaio è stata interamente dedicata al trono over. Dopo l’apertura dedicata a Gemma Galgani e al confronto con Maurizio Guerci, Maria De Filippi ha affrontato prima la questione della conoscenza appena iniziata tra Maria e Maurizio per poi invitare al centro dello studio Armando Incarnato. Chiusa definitivamente la frequentazione con Lucrezia Comanducci, Armando sta uscendo con Nicola, una nuova dama del parterre più grande di lui e che sta conoscendo anche Carlo. A frenare sia Armando che Nicole è la differenza d’età anche se per il momento, i due decidono di portare ancora avanti la frequentazione. Il cavaliere napoletano, poi, scopre che Valentina pensa molto a lui. La dama non nasconde che le piacerebbe conoscerlo meglio, ma il cavaliere rifiuta perchè non esce con donne che hanno avuto un rapporto con una persona che conosce. Le parole di Armando scatenano così la reazione di Gianni Sperti.

ARMANDO INCARNATO, SCONTRO CON GIANNI SPERTI

Armando Incarnato sottolinea di non essere mai tornato indietro nella sua vita e di non uscire con donne che hanno avuto storie con persone che conosce. “Sono fatto così“, spiega il cavaliere napoletano. “Hai detto che lei ha avuto un rapporto con un uomo che conosci e quindi non andrai mai con quella donna. E’ un maschilista come discorso”, commenta Gianni Sperti. “La donna che vorrei al mio fianco debba capire molto bene quello che fa per poi non passare per… Per me èimportante che una donna si conceda”, aggiunge Armando. “La stai giudicando come una ragazza facile. C’è parità di sesso, se vai tu a letto con una donna solo per piacere, può farlo anche una donna. Oa sgni volta una donna viene giudicata male se va a letto con un uomo per piacere”, sbotta Gianni Sperti.



