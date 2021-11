Armando Incarnato, lite con Marcello a Uomini e Donne/ Sperti: “Una figura di mer*a”

Maria De Filippi fa accomodare Armando Incarnato e Marcello Messina al centro dello studio, l’uno di fronte all’altra. Armando mostra la foto che gli hanno inviato per smascherare Marcello il quale aveva raccontato di non aver fatto alcuna vacanza. “Vuoi sapere tutti i miei spostamenti? Quella città non è Taranto, ma Alassio. Ho fatto un weekend con gli amici e la mia ex non c’era“, spiega Marcello. “Taranto la conosco molto bene e quella non è Taranto. Tu hai detto che eri certo della presenza di Marcello a Taranto. Hai fatto una figura di mer*a”, sbotta Gianni Sperti. “Ma se non fossi arrivato io, cosa avresti fatto qua dentro?”, chiede infastidito Marcello. “Quello che faccio da cinque anni“, ribatte Armando. “Sono stufo di vedere Armando sindacare su tutti quando lui non ha costruito niente. Non sei migliore degli altri”, aggiunge ancora Sperti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Alessandro Bizziato di Uomini e Donne minacciato/ "L'ex della mia compagna ha..."

Armando Incarnato attacca Marcello Messina

La lite tra Armando Incarnato e Marcello Messina, iniziata nella puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri, continuerà nell’appuntamento odierno con il dating show di canale 5. Armando, dopo aver ascoltato la decisione di Marcello di lasciare il programma dopo aver chiuso con Jessica, ha accusato il cavaliere di essere falso e di aver mentito sulla vacanza fatta la scorsa estate. Marcello ha esortato Armando a mostrargli le foto. Quel momento sarà al centro della puntata di Uomini e Donne di oggi?

Uomini e Donne, arriva una nuova tronista?/ L'indiscrezione:"E' una bella mora e..."

Dalle anticipazioni del Vicolo delle News pare proprio di sì. In studio, ci sarà un durissimo scontro tra Armando da una parte e Marcello dall’altra. Tra i due cavalieri non c’è mai stata troppa simpatia e la discussione di oggi ne sarà la prova.

Armando Incarnato e Marcello Messina, scintille a Uomini e Donne

Lo scontro tra Armando Incarnato e Marcello Messina coinvolgerà anche tutto lo studio di Uomini e Donne. A puntare il dito contro il cavaliere napoletano sarà Gianni Sperti che non crederà alla sua segnalazione. Sarà un momento di forte tensione tra i due protagonisti del trono over. Armando mostrerà la foto in questione, ma la spiegazione di Marcello coinvolgerà tutti.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 novembre: prime esterne per Matteo?

Messina, infatti, spiegherà che si tratta di una foto scattata in Liguria svelando anche l’identità delle persone con lui e negando la presenza della sua ex. Gianni Sperti crederà fermamente a Marcello puntando il dito contro Armando.



© RIPRODUZIONE RISERVATA