Armando Incarnato, lite con Marika Geraci a Uomini e Donne/ “Mi pento di averti…”

Armando Incarnato e Marika Geraci litigano nella puntata di Uomini e donne trasmessa oggi, martedì 21 dicembre. Il cavaliere napoletano racconta di avere una registrazione in cui Marika racconta di essere uscita con Marcello nonostante non provasse interesse nei suoi confronti. La Geraci, però, nega il consenso evitando così che la telefonata venga ascoltata dalla redazione di Uomini e Donne. “Mi pento di aveti conosciuto. Ma che persona sei se registri delle telefonate?”, chiede Marika.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Leonardo a casa, uscita con Stefano

“Io che persona sono? E tu che esci con un uomo che non ti piace solo per stare al centro dello studio?“, replica Armando Incarnato. Tra Armando e Marika va in scenda un duro botta e risposta con la dama che si chiede il motivo dell’astio di Armando nei suoi confronti. “Lei è uscita con Marcello tessendo le sue doti solo per screditare me e dopo aver ascoltato tutto, dopo quattro volte, ho deciso di registrare la telefonata perchè non sapevo se credere alla Marika del telefono o a quella che si accomodava al centro studio”, dice ancora il cavaliere napoletano.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 dicembre: nuovo cavaliere per Gemma

Armando Incarnato e Marika Geraci litigano a Uomini e Donne: Gianni Sperti si schiera con il cavaliere

Dopo aver ascoltato la versione di Armando Incarnato e Marika Geraci, Tina Cipollari e Gianni Sperti, pur essendo sempre in disaccordo con il cavaliere napoletano, credono fortemente alla sua versione. “Tu hai la coscienza sporca altrimenti avresti già dato il consenso per ascoltre la registrazione”, ha detto Sperti.

“Nel corso degli anni abbiamo scoperto le persone che non cercavano realmente l’amore grazie alle registrazioni delle persone che ascoltavano le conversazioni dei protagonisti al ristorante o vari luoghi“, spiega ancora Sperti che è convinto che Marika non sia interessata realmente a nessuno dei cavalieri.

Maria De Filippi furiosa a Uomini e Donne/ Sfogo contro il cavaliere Luigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA