Armando Incarnato, lite con Nicola a Uomini e Donne/ “Hai preso per cu*o…”

Lite a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. durante il confronto tra Gemma Galgani e Riccardo, Nicola Vivarelli difende la dama che ha ammesso di essersi sentita presa in giro da Riccardo che le ha più volte detto di vederla solo come un’amica. “Ho conosciuto Gemma e so che sta molto attenta ai dettagli e ai modi di fare. Sicuramente Riccardo, inviando delle emoticon con un bacino con il cuore, ci sta che Gemma abbia interpretato questi messaggi in modo diverso“, dice il cavaliere riferendosi allo scambio di messaggi tra Gemma e Riccardo. L’atteggiamento difensivo di Nicola nei confronti di Gemma fa infuriare Armando Incarnato che accusa Nicola di aver preso in giro, a sua volta, Gemma per stare al centro dello studio e conquistare popolarità.

Isabella rivale di Gemma Galgani a Uomini e Donne?/ Dal bacio con Biagio a Riccardo..

ARMANDO INCARNATO DIFENDE GEMMA GALGANI

Armando Incarnato difende Gemma Galgani e si scaglia contro Nicola Vivarelli. “E’ stato molto più rispettoso il signore che hai davanti (Riccardo ndr) rispetto a chi ti fa il sorrisino, ti dice che ti vuole bene e poi ti prende per il cu*o quattro mesi”, afferma il cavaliere napoletano riferendosi a Nicola. “Non hai fatto attenzione ai fatti però critichi gli altri perchè non hanno fatto attenzione ai dettagli”, sbotta ancora Armando. “Gemma ti sei sentita presa in giro da me?”, chiede Nicola alla dama di Torino. “Il problema sei tu che l’hai presa in giro e non lei che si è sentita presa in giro perchè se si fosse resa conto di quello che facevi ti avrebbe già mandato a quel paese”, aggiunge ancora Armando. Gemma, da parte sua, afferma di non provare rancore e di non essersi assolutamente sentita presa in giro.

