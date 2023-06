Armando Incarnato multato “Non sopporto l’abuso di potere”/ “Io quello di Uomini e Donne, tu piccolo uomo…”

Armando Incarnato, lo sfogo social dopo una multa

Con Uomini e Donne in vacanza, tutti i protagonisti del trono over si stanno godendo l’estate in attesa del ritorno in tv per la nuova stagione. Se Isabella Ricci sta facendo i conti con la fine del suo matrimonio con Fabio Mantovani, Armando Incarnato sta trascorrendo le giornate insieme agli amici mostrando sui social ciò che fa nel corso delle giornate. Nelle scorse ore, così, ha svelato ai propri followers di aver ricevuto una multa. Il cavaliere del trono over sottolinea di non essere arrabbiato per la multa ricevuta, ma per come è avvenuto il fatto.

Dopo aver pubblicato la foto in cui mostra la multa ricevuta, Armando si lascia andare ad un amaro sfogo nei confronti dell’agente che, secondo punto di vista del cavaliere napoletano, avrebbe avuto un atteggiamento sbagliato.

Le parole di Armando Incarnato

“Non é la divisa a darmi fastidio, ma l’abuso di potere”. Con queste parole, Armando Incarnato comincia il suo sfogo social. “Ti ho sentito quando ‘ridendo’ e con la faccia tagliata hai detto questo é quello che fa Uomini e Donne. Sì, sono io, piccolo uomo che non sei altro. Tua moglie, però, é quella che mi segue tutti i giorni da casa, e forse questa cosa ti disturba la giornata”, ha aggiunto.

Poi ha concluso: “Peccato che non hai sentito tu quando il tuo collega ha detto: Armá mi dispiace, ti chiedo scusa io per lui ,é un pò nervoso e non ti sopporta, io ti stimo molto come persona, sempre schietto e sincero vai avanti così Quando vedrai il post salutami la signora!”.

