Armando Incarnato/ “Prova ad aprirlo l’involucro della mia vita” (Uomini e Donne)

Armando Incarnato lancia un messaggio chiaro e diretto a tutte le donne che, nei prossimi mesi, cercheranno di conoscerlo presentandosi nello studio del trono over di Uomini e Donne. Chiarita la natura del suo rapporto con l’ex fidanzata Jeanette, Armando è rimasto in trasmissione per conoscere nuove donne. Il cavaliere napoletano ha già ammesso di provare un certo interesse per la nuova dama Carlotta e per Alessia, la pretendente di Samuel Baiocchi che, delusa da quest’ultimo, ha deciso di accettare i numeri di altri uomini. La fama di Armando Incarnato, però, continua a precederlo. Molte donne, infatti, alla luce di quello che è stato il suo percorso a Uomini e Donne continuano a non fidarsi totalmente delle sue intenzioni e così, stanco di essere continuamente giudicato, Armando ha deciso di mettersi a nudo sui social.

ARMANDO INCARNATO, MESSAGGIO ALLE DAME DI UOMINI E DONNE

Molte donne continuano ad essere sicure che Armando Incarnato abbia una fidanzata nonostante continui a partecipare al trono over. Stanco di essere continuamente criticato, il cavaliere napoletano ha deciso di mettere le cose in chiaro sui social. “Tanti dubbi contro una sola certezza,sono quello che vedi. Prova ad aprirlo l’ involucro della mia vita, perlomeno non avrai sorprese. Involucri vuoti accompagnati da fiori finti“, scrive il cavaliere ricevendo il sostegno dei followers. “Sei una grande persona, ti ammiro”, scrive una signora. E altri aggiungono: “credo che tu sia una persona vera, diretta. Continua così”, “sei il top”, “non finisci mai di sorprenderci”. Parole che fanno piacere al cavaliere il quale, nonostante le gli attacchi che continua a ricevere, non ha intenzione di rinunciare alla ricerca del grande amore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA