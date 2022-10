Armando Incarnato: “Riccardo è ancora innamorato di Ida”/ Guarnieri nega, ma…

Armando Incarnato tende la mano a Riccardo Guarnieri?

Armando Incarnato stupisce tutti avvicinandosi a Riccardo Guarnieri durante il momento danzante nella puntata di Uomini e Donne del 28 ottobre. Il cavaliere napoletano, dopo essersi scagliato contro Riccardo e Roberta Di Padua per essere usciti nuovamente insieme, ha provato a capire i veri sentimenti di Riccardo. Nonostante tra Guarnieri e Armando non ci sia mai stata molta simpatia, Incarnato prova a tendergli la mano.

“Negli occhi di quest’uomo io vedo amore”, ha spiegato Armando convinto che, in realtà, Riccardo sia ancora innamorato di Ida. “Questa donna l’hai già persa una volta”, ha sottolineato ancora il cavaliere napoletano esortandolo a dichiararsi per Ida e a vivere il sentimento senza paura. Parole importanti che non lasciano indifferenti Riccardo e Ida.

Armando Incarnato smaschera Riccardo Guarnieri?

Dopo aver ascoltato le parole di Armando Incarnato, anche Gianni Sperti si ritrova ad essere d’accordo con il cavaliere napoletano. Riccardo Guarnieri, però, ribadisce di non essere più innamorato, ma la risposta del cavaliere pugliese non convince nessuno. La maggior parte dei presenti, infatti, è convinta che i sentimenti tra Riccardo e Ida siano ancora vivi. “Se non provi più niente per Ida lasciala in pace e falle vivere la storia con Alessandro (Vicinanza ndr)”, dice ancora Armando.

Ida, dal canto suo, ribadisce di aver dimenticato Riccardo, di aver voltato pagina e di non provare più alcun tipo di sentimento per il suo ex. Alessandro, invece, puntualizza di voler continuare a frequentare Ida nonostante sia consapevole che dall’altra parte non ci sia un sentimento d’amore.

