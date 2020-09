Armando Incarnato rifiutato da Claudia LaFirenze/ A Uomini e Donne, la miss barese…

Armando Incarnato già rifiutato nella nuova stagione di Uomini e Donne? Secondo le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, pare che il discusso cavaliere sia stato già rifiutato da una nuova dama. Da sempre al centro delle discussioni per il modo di approcciare le donne, Armando Incarnato avrebbe deciso di tornare nel parterre del dating show di Maria De Filippi che tornerà ufficialmente in onda il 7 settembre per cercare l’amore. Stando a quello che fanno sapere le talpe del Vicolo, sembra che Armando abbia dedicato le proprie attenzioni ad una nuova e bellissima dama che, tuttavia, avrebbe rifiutato il suo corteggiamento. La ragazza che avrebbe rifiutato Armando Incarnato si chiama Claudia LaFirenze e, secondo le prime anticipazioni, pare che abbia rifiutato di uscire con Armando preferendo restare con le amiche.

Armando Incarnato rifiutato da Claudia LaFirenze: ecco chi è la nuova dama di Uomini e Donne

Nella nuova stagione di Uomini e Donne, oltre a rivedere Gemma Galgani, ci sarà anche la possibilità di rivedere anche Armando Incarnato che, attualmente single, avrebbe provato a conquistare Claudia LaFirenze ricevendo, pare, un rifiuto da parte della nuova dama del dating show. Come fa sapere Fanpage, Claudia ha 37 anni ed è mamma di un ragazzo di 17 anni e di una bambina di 3. La nuova dama non sarebbe nuova al mondo dello spettacolo. Nel 2014, infatti, ha partecipato Miss Model on the word in Cina come rappresentante dell’Italia. All’epoca aveva 30 anni e per lei, quella del concorso di bellezza, fu un’esperienza fatta per accrescere le proprie conoscenze personali. Oggi, a 37 anni, ha scelto di partecipare a Uomini e Donne per trovare l’amore e per ora sembra che Armando non rappresenti il suo ideale di uomo.





