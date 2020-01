Armando Incarnato/ Rivincita a Uomini e donne, gli hater sui social: “Pagliaccio!”

Armando Incarnato ha ottenuto la sua rivincita a Uomini e donne e nell’ultima registrazione ha avuto modo di tornare in versione “campione” alla luce di quello che è successo. In molti avevano preso di mira il cavaliere del trono over reo di avere una relazione al di fuori del programma e di essere a Uomini e donne solo per farsi notare ma le cose non sono andate come previsto, almeno non come tutti pensavano. Dopo quello che sembrava essere un suo addio al trono over, Armando è tornato con la sua ex, che attualmente lavora con lui nel suo salone, e ha precisato come stanno le cose ottenendo il perdono di tutti, Veronica Ursida compresa. Le cose di cui tenere conto sono diverse ma al momento sembra proprio che Armando Incarnato abbia ottenuto la sua rivincita e che adesso possa guardare a testa alta il suo futuro nel programma.

ARMANDO INCARNATO HA OTTENUTO LA SUA RIVINCITA A UOMINI E DONNE MA…

Il suo momento di gloria non è andato ancora in onda ed è per questo che in molti ancora gioiscono per la sua assenza nel programma ma presto le cose cambieranno e Armando Incarnato sta pazientemente aspettando che tutto vada in onda per gioire sui social. Fino a quel momento dovrà difendersi da una serie di accuse che continuano ad arrivare sui social da parte di fake e di hater che lo accusano di essere un pagliaccio e di volersi mettere sempre al centro dell’attenzione con la sua falsità: “Scendi dal piedistallo che ti sei costruito da solo”, si legge, e ancora: “Io non lo seguo, è lui che si mostra, che vuole fare il personaggio pubblico… Non io… “. Le cose miglioreranno quando tornerà nel programma da vincitore?

