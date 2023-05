Armando Incarnato scrive a Ida Platano: “A molti brucia il c*lo”/ Stoccata a Riccardo dopo Uomini e Donne?

Armando Incarnato lancia una stoccata a Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne?

Se Ida Platano è da tempo felice insieme ad Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri, storico ex della dama di Uomini e Donne, continua a finire nel mirino delle polemiche. A scatenarle alcuni gesti social del cavaliere del trono Over, in particolare dei post da tutti interpretati come frecciatine alla sua ex. C’è allora chi lo accusa di essere geloso, chi invece di voler sfruttare Ida per avere visibilità, e non parliamo solo dei fan di Uomini e Donne.

Anche un noto volto del parterre del dating show ha voluto palesare il suo dissenso, lanciando una stoccata non tanto velata a Riccardo Guarnieri. Chi? Ovviamente il suo nemico storico Armando Incarnato.

Armando Incarnato scrive all’amica Ida Platano: “A molti brucia il…”

Il cavaliere ha negli anni istaurato una bellissima amicizia con Ida Platano, ed è proprio in virtù di questo legame che Armando ha deciso di scriverle un messaggio pubblico, su Instagram, che contiene anche un attacco a qualcuno di cui non fa il nome. “Per la mia amata sorella: Ciao Soreeeee’ @idaplatano. Un saluto dal… Anche da qui vedo e leggo, quando ho linea, che a molti brucia ancora il… Ma a quelli come noi, non ha mai fatto paura niente e nessuno. Ricorda che di mezzi uomini e donne di apparenza ne é pieno il mondo é la nostra sostanza a fare la differenza. Ciao Vita”. Il tempismo del post di Armando, arrivato subito dopo quello di Riccardo, sembra confermare che il destinatario delle frecciatine sia proprio lui. Un gesto che Ida ha molto apprezzato, come conferma il like da lei lasciato all’amico.

