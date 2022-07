Armando Incarnato, spunta segnalazione dopo Uomini e Donne/ “Vivo a due passi…”

Armando Incarnato, segnalazione sui social

Armando Incarnato è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. Da anni, partecipa al programma per trovare l’amore. Finora, tuttavia, non ha ancora trovato la donna della sua vita e, in attesa di tornare in trasmissione, sui social, è stato il protagonista di un video dedicato ai suoi look a cui ha replicato in modo stizzito svelando la motivazione che lo spinge a cambiare spesso colore e taglio.

“È semplice, quando uno vuole stare per ca..i suoi e non vuole essere riconosciuto, ogni 7/8 cambia colore ai capelli. Come una volta facevano quelli là che andavano dai chirurghi per non farsi riconoscere. Io cambio colore dei capelli e ma sò forte eh! Sono belli sul web, credono di ironizzare sui miei cambi loook, ma non hanno capito che sono io che li prendo per il c..o. Quando capirete chi sono e come sono sarete diventati vecchi. E come mi piace mandarvi al manicomio”, ha fatto sapere Armando Incarnato sui social come scrive il portale Gossip e Tv.

Il commento su Armando Incarnato

Come fa sapere il portale Gossip e Tv, tra i tanti commenti degli utenti che hanno espresso un’opinione sulle parole di Armando Incarnato, sarebbe spuntato anche il commento di una ragazza che abiterebbe vicino al cavaliere napoletano. Tale ragazza avrebbe così scritto il seguente commento: “Vivo a due passi da dove abita lui, credetemi neanche la mamma se lo ca.a! Vi giuro! Che devo raccontarvi… è solamente un esaltato antipatico e nessuno se lo ca.a di striscio. Presuntuoso e arrogante”, si legge su Gossip e Tv.

Il condizionale, naturalmente, è d’obbligo. Non si sa se il commento corrisponda alla realtà o meno. Sempre schietto e diretto, Armando Incarnato risponderà anche alla nuova segnalazione?

