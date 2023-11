Armando Incarnato torna a Uomini e Donne/ Gesto choc di Cristina: “Pronta a uscire dal programma con lui”

Armando Incarnato torna a Uomini e Donne e spunta il retroscena su Cristina

Ritorni e colpi di scena sono attesi per le prossime puntate di Uomini e Donne. Le nuove registrazioni del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 hanno non solo visto l’annuncio di Ida Platano come nuova tronista, ma anche il ritorno in studio di Armando Incarnato. L’assenza del cavaliere in studio per la nuova edizione del programma ha fatto sorgere molti dubbi e quesiti, mai realmente sciolti dal diretto interessato che, di punto in bianco, torna a sedere nel parterre e con grosse novità.

Uomini e donne, Armando Incarnato: il motivo dell'addio é l'ex Janette/ La rivelazione bomba!

Sì perché, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Armando nei mesi di assenza da Uomini e Donne sarebbe stato contattato da nota dama del programma: Cristina.

Cristina pronta a lasciare Uomini e Donne insieme ad Armando ma lui rifiuta

Tra i due c’era già stata una frequentazione in passato ma le cose non avevano avuto poi seguito. Pare però che Cristina abbia ancora un debole per il cavaliere, motivo per il quale la scorsa estate lo avrebbe chiamato con un numero anonimo. Ma non è tutto: l’interesse di Cristina per Armando sarebbe tale da lasciare anche il programma insieme a lui e iniziare una frequentazione fuori. La risposta del cavaliere è stata però ‘no’. Pare non ci sia la volontà da parte di Armando di tentare nuovamente una frequentazione con Cristina. Il tempo trascorso nello studio di Uomini e Donne potrebbe però far cambiare idea al cavaliere, il cui ritorno aspe inevitabilmente nuovi scenari.

Uomini e donne, Armando Incarnato non ritorna al trono over/ Il clamoroso addio

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Armando Incarnato: "Non ti voglio nemmeno per un gossip pagato..."/ Replica a Veronica Ursida

© RIPRODUZIONE RISERVATA