Uomini e Donne, Armando Incarnato è tornato al trono over: i motivi dell’addio del cavaliere.

Novità inaspettate al trono over di Uomini e Donne. Le registrazioni dei giorni scorsi hanno accolto il ritorno in studio di Armando Incarnato, cavalieri doc del daytime di Maria De Filippi. Per diverse stagioni Incarnato è stato protagonista del trono over, è uscito con diverse dame, ma non ha mai trovato la sua anima gemella. In alcune circostanze è stato anche accusato di essere interessato solo alle telecamere e per molti mirava al ruolo di tronista degli anta, ma anche a quello di opinionista.

Nel vesti di cavaliere si è anche scontrato con Maria De Filippi, la conduttrice ha più volte contestato alcuni suoi modi di porsi e lo ha invitato ad assumere un atteggiamenti diversi. Lo scorso anno ha deciso di allontanarsi dalla tv, è riapparso nel format solo occasionalmente per dare la sua versione su determinati fatti. La sua scelta è stata più volte commentata, e in molti si aspettavano un suo ritorno nel programma.

I rumors condivisi dall’esperto tv Lorenzo Pugnaloni rivelano che Armando Incarnato era presente alla registrazione del 31 Marzo 2025,. Il cavaliere sarebbe tornato definitivamente nel dating show per trovare una compagna. Incarnato sarebbe oggi un volto del parterre maschile del trono over ed è determinato a rimettersi in gioco. Non sono noti dettagli sulla puntata che andrà in onda nei prossimi giorni, ma a quanto pare la presenza di Incarnato è stata accolta positivamente anche dai presenti.

Armando Incarnato, ecco perché ha lasciato il trono over

La partecipazione a Uomini e Donne ha reso Armando Incarnato molto popolare. Nel corso delle varie stagioni il cavaliere ha acquisito una certa fama, che lo ha reso protagonista anche sui social. Ha saputo allertare l’attenzione del pubblico grazie ai continui scontri in studio, alle critiche ricevute da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che non hanno mai creduto nella sua buona fede di trovare l’anima gemella. Ma perché Armando ha lasciato il trono over? Secondo alcuni rumors Incarnato era stanco delle continue liti e dibattiti in studio.

Inoltre ha subito anche diverse accuse sui social, e una serie di critiche dai fans del programma. C’è anche chi sostiene che il cavaliere ha dovuto risolvere alcuni problemi personali che non gli hanno permesso di presenziare al daytime. Lo scorso anno hanno lasciato Uomini e Donne anche Cristina e Aurora: le due signore ad inizio stagione non sono state confermate, il che significa che la redazione ha effettuato una selezione su dame e cavalieri.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gianmarco Steri, attuale tronista, è prossimo a scegliere. Il giovane romano ha manifestato un particolare interesse verso tre corteggiatrici: Nadia, Cristina e Francesca. E’ uscito in esterna con tutte e tre e con ognuna ha vissuto dei momenti diversi, Steri ad oggi non ha ancora le idee chiare, ma non è escluso che possa scegliere prima della fine di Uomini e Donne. La chiusura del programma è prevista a metà Maggio.

Steri ha baciato Francesca e Cristina e ha messo in discussione la loro reazione. Per il tronista le ragazze non sono del tutto sincere. Gianmarco è uscito in esterna con Nadia e con lei c’è stato un nuovo avvicinamento. I due si sono scambiati un altro bacio appassionato e il tronista romano sembra subire il fascino della corteggiatrice.