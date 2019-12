Armando Incarnato tra Veronica e Roberta/ Uomini e Donne: “Piatto ricco mi ci ficco”

Armando Incarnato dopo averla offesa ha deciso di riconquistarla. Di chi stiamo parlando? Di Roberta Di Padua, la dama del trono over di Uomini e Donne “accusata” dal campano, ad inizio stagione, di essere ingrassata. Ecco cosa scrivono, a tal proposito, le anticipazioni del VicoloDelleNews. “Conclude il tutto Armando al centro con Veronica e Roberta. Lui ha deciso di risentirsi con Roberta e sono usciti insieme in settimana e tra loro è scoppiata l’attrazione fisica che però non è sfociata ancora in qualcosa di concreto. Non c’è stato nemmeno un bacio, solo che alla fine di una cena si sono divisi a metà con le labbra un biscotto. Dopo la cena è andato a Roma da Veronica, una cosa decisa all’ultimo momento e lì finalmente si sono baciati”. Incarnato su Instagram fa il latin love, con bocca rigorosamente a culo di gallina, occhiali da sole all’ultimo grido e ciuffo impomatato da vero conquistatore (o quasi…). Tra le pagine del Magazine dedicato al programma però, giura di essere intenzionato a trovare l’amore.

Armando tra Veronica, Roberta e… Barbara?

“Durante questa mia esperienza a Uomini e Donne sono stato spesso al centro di discussioni e altrettanto spesso ne ho create. Quello che non sopporto, però sono le persone che si intromettono in situazioni che non le riguardano. Io – ha detto Armando Incarnato – non mi sono mai intromesso nelle vicende altrui, mentre persone come Barbara all’interno dello studio lo fanno sempre, come se fossero lì in veste di opinionisti. Lei mi attacca di continuo, si mette in mezzo, ha sempre da ridire, ma non è lì per giudicare il percorso degli altri bensì per trovare l’amore…”. Da perfetto “conquistatore”, non riesce a sopportare che Barbara De Santi gli dia sempre addosso e, proprio per questo motivo, le ha recentemente lanciato una proposta con tanto di invito a cena: “Barbara non riesce a scindere le situazioni e mi dà contro a prescindere, dando spesso i numeri senza poi chiedere scusa, cosa che invece io faccio e che ho fatto anche ultimamente con lei. Vorrei invitarla io stesso a cena per farle capire chi sono”. E così, oltre a Roberta e Veronica, nel “piatto ricco” di Incarnato si aggiunge la De Santi? Donne… rinsavite!

