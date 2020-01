Armando Incarnato tronista a Uomini e donne?/ “Ho già le rose pronte…”

Chi è che non vorrebbe Armando Incarnato tronista a Uomini e donne? Tutti, ne siamo certi. Alcuni lo vorrebbero trovare sul trono proprio perché appassionati al suo percorso e al suo modo di fare, altri si accontenterebbero di vederlo solo per amore del trash. Siamo sicuri che in entrambi i casi a vincere sarebbe proprio Maria De Filippi che porterebbe a casa importanti ascolti tv, e allora perché non farlo? Sicuramente la versione over perderebbe interesse perché a parte quelli di età più avanzata, sicuramente sono i “giovani” a tenere alto l’interesse in tv e poi sui social. Quello che è certo è che in molti chiedono ad Armando Incarnato di fare questo “sacrificio” e lui ieri sera ha risposto un po’ a tutti mostrando un mazzo di rose rosse al grido di: “Le rose sono già pronte”.

ARMANDO INCARNATO TRONISTA A UOMINI E DONNE?

Nella sessione di domande e risposte che ha fatto ieri sera sui social con i fan, Armando Incarnato brinda a tutti coloro che lo amano e continuano a seguirlo nonostante il fango che in questi giorni gli stanno lanciando addosso. Il cavaliere napoletano, infatti, è finito sotto accusa per via di una sua possibile frequentazione stabile al di fuori dallo studio, una donna con cui vivrebbe e lavorerebbe e che non gli permettere di spingersi oltre con le dame che conoscere nel programma. Le accuse sono chiare e Gianni Sperti è sempre pronto a puntare il dito contro di lui ma presto sono arrivati i chiarimenti e li vedremo nella prossima puntata del trono over. Ma poi la quiete è durata poco e presto il cavaliere è finito di nuovo nel mirino di tutti.

