Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Alta tensione con Tina Cipollari: scoppia la lite

Alta tensione nello studio di Uomini e Donne nell’ultima puntata della settimana. Al centro dello studio ci sarà Armando Incarnato che, dopo aver mantenuto un basso profilo durante le prime settimane di registrazione, oggi tornerà al centro della polemica. Contro il cavaliere napoletano si scaglierà Tina Cipollari che non ha mai nascosto di non avere molta fiducia in lui e di non credere affatto alle storie che crea in trasmissione. Con la nuova stagione, Armando ha annunciato di essere pronto a dare vita a conoscenze vere e che potrebbero concretizzarsi in storie d’amore, ma per il momento, non ha ancora incontrato la persona giusta. Nonostante abbia mostrato un interesse nei confronti della nuova dama Claudia, Armando ha avuto uno scontro con quest’ultima chiudendo la conoscenza prima ancora di uscire con lei. Oggi, Armando tornerà al centro della polemica per una decisione.

ARMANDO INCARNATO, LITE CON TINA CIPOLLARI A UOMINI E DONNE

Daopo aver chiuso la conoscenza con Claudia, Armando stava conoscendo un’altra dama, ma ha deciso di chiudere anche questa conoscenza. Una decisione che alza un vero e proprio polverone in studio con il parterre e gli opinionisti che si scagliano contro il cavaliere. Gianni Sperti e Tina Cipollari si scagliano contro Armando, reo di non aver creato delle vere storie da quando è in trasmissione e di aver concluso tutte le sue conoscenze con le stesse modalità. Incarnato, naturalmente, si difende e respinge le accuse dei due opinionisti. Contro Armando si scaglieranno anche le dame che hanno avuto un trascorso con lui e in studio si respirerà un clima di tensione.



