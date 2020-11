Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Brunilde lo sconvolge, arriva Marianna…

Armando Incarnato torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella nuova puntata del dating show in onda oggi. Dopo lo spazio dedicato al ritorno di Valentina Autiero e Germano, nell’appuntamento odierno con il dating show di canale 5, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Armando Incarnato si accomoderà nuovamente al centro dello studio per parlare delle sue frequentazioni amorose. Armando sta frequentando una delle nuove dame del trono over, Brunilde da cui, tuttavia, svelerà di essere rimasto sconvolto. Il cavaliere napoletano, infatti, accuserà la dama di avere dei toni bruschi e di essere spaventato dai suoi repentini cambiamenti d’umore. Un altro cavaliere, però, Leandro, smentirà il cavaliere napoletano lanciandosi in dichiarazioni importanti nei confronti di Brunilde. Lo spazio dedicato ad Armando, tuttavia, non finirà qui.

ARMANDO INCARNATO: PER LUI ARRIVA MARIANNA

Dopo lo scambio con Brunilde, Armando Incarnato che continua ad essere molto corteggiato, nella puntata in onda oggi, conoscerà una nuova corteggiatrice. In studio, Armando conoscere Marianna, una ragazza che ha chiamato la redazione di Uomini e Donne per conoscere il cavaliere napoletano e non solo. Marianna, infatti, ammetterà di essere interessata anche a Gianluca De Matteis. Cosa faranno il cavaliere e il tronista? I due protagonisti di Uomini e Donne si ritroveranno nuovamente al centro di un triangolo amoroso com’è accaduto all’inizio della stagione con Lucrezia che ha poi deciso di lasciare definitivamente il programma? Lo scopriremo presto anche se il triangolo sembrerebbe essere dietro l’angolo.



