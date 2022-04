Armando Incarnato, Uomini e donne/ Lite con Alessandro: “Sei un pagliaccio…”

Dopo chiuso la conoscenza con Aneta, Armando Incarnato incontra due nuove ragazze che decide di tenere per conoscerle meglio. “Bugiardo. Tiene queste due ragazze solo perchè ho detto che non le avresti tenute. Tra una settimana arriverai qui e dirai che non vanno bene”, sbotta Tina Cipollari. Nella discussione interviene anche Alessandro Vicinanza che difende Aneta, accusata da Armando di non aver voluto un contatto fisico dopo un mese e mezzo. Le parole di Alessandro fanno così infuriare Armando.

“Parla lui che dopo quattro mesi ha ammesso di essere stato colpito da Federica. Visto che Gloria non ti vuole, Federica è andata via e Ida ha capito che sei un pagliaccio, che ci fai qua?“, chiede il cavaliere napoletano. Gianni e Tina difendono Alessandro accusando Armando di non avere una storia da anni. Il cavaliere napoletano annuncia che è pronto a smentire tutti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Armando Incarnato, scontro con Aneta

Armando Incarnato si accomoda al centro dello studio di Uomini e Donne per confrontarsi con Aneta, la dama che stava conoscendo. Dopo la passerella, Aneta non si siede al centro dello studio, ma nel parterre femminile. “Non faccio più parte dell’harem”, annuncia la dama che non ha intenzione di portare avanti la conoscenza con il cavaliere napoletano. “Non fai per me. Dici le bugie“, ribatte Armando. Aneta racconta l’appuntamento avuto con Incarnato utilizzando il termine “furia” che fa perdere la pazienza al cavaliere. “Stai attenta alle parole che usi”, sbotta Armando.

“Sei un prepotente”, interviene Gianni Sperti difendendo la dama. “Falla parlare. Tutte le tue uscite sono dei flop perchè qui non cerchi niente“, aggiunge ancora Tina Cipollari (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Armando Incarnato, conoscenza finita con Aneta

Dopo la puntata che ha visto Tina Cipollari protagonista di tante dinamiche, Uomini e Donne torna in onda con una una nuova puntata in cui Armando Incarnato dovrebbe tornare al centro dello studio. Il cavaliere napoletano non ha ancora trovato la donna della sua vita e continua a cercare l’amore tra le dame del parterre del trono over. Tuttavia, anche la conoscenza con Aneta finirà presto. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, infatti, Armando annuncerà di voler chiudere la conoscenza con la dama non condividendo con lei la visione della vita.

Tuttavia, Armando resta uno dei cavalieri più corteggiati e per lui arriveranno due nuove dame pronte a conoscerlo, a frequentarlo e a conquistarlo. Armando accetterà la corte delle due signore? Deciderà di farle restare in trasmissione?

Armando Incarnato, battibecco con Alessandro Vicinanza

Nel corso della puntata non mancheranno i battibecchi tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. Legato da un rapporto d’amicizia ad Ida Platano, Armando ha più volte discusso con Alessandro Vicinanza per difendere Ida. Nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, il cavaliere napoletano tornerà a discutere con il cavaliere che, chiusa la storia con Ida, ha deciso di rimettersi in gioco conoscendo nuove ragazze.

Dalla parte di chi, invece, si schiererà la stessa Ida? Gianni Sperti e Tina Cipollari daranno ragione ad Armando o ad Alessandro? Per scoprire tutto non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.











