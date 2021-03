Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Angela?

Armando Incarnato è uno dei cavalieri più popolari del trono over di Uomini e Donne. Pur essendo molto corteggiato e aver frequentato diverse dame, Armando non è ancora riuscito a trovare la donna della sua vita. Il ritorno in trasmissione di Lucrezia Comanducci che, dopo aver abbandonato la trasmissione aveva deciso di riprovarci per conoscerlo davvero, aveva entusiasmato Armando. Tuttavia, la conoscenza non è andata nel migliore dei modi e il cavaliere napoletano è ancora in cerca dell’amore. Da alcune settimane, non raggiunge il centro dello studio, ma dalle anticipazioni del Vicolo delle News, sappiamo che quel momento è vicino. Armando, infatti, ha deciso di conoscere altre dame tra cui anche Angela che, chiusa la conoscenza con Luca Cenerelli, ha scelto di rimettersi in gioco.

ANGELA E ARMANDO INCARNATO, NUOVA COPPIA DI UOMINI E DONNE?

Cosa sta accadendo tra Armando Incarnato e Angela? Il cavaliere e la dama del trono over di Uomini e Donne non si sono ancora accomodati al centro dello studio per parlare della loro conoscenza, ma stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, tale momento è davvero vicino. Tra i due ci sarebbero stati già dei momenti intimi e il racconto scatenerà i commenti in studio e l’imbarazzo generale al punto che Maria De Filippi deciderà di chiudere il discorso evitando di scendere nei dettagli. Tra Armando e Angela, dunque, c’è stato un colpo di fulmine? L’attrazione si trasformerà in sentimento? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e donne.

