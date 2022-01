Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Beatrice?

Armando Incarnato è tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. Cavaliere storico della trasmissione, fa spesso parlare di sè per il suo carattere forte e diretto. Senza peli sulla lingua, il cavaliere napoletano si scontra spesso con Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il suo primo obiettivo, però, è quello di trovare il vero amore. Dopo aver frequentato, all’inizio della stagione attualmente in onda, Marika Geraci con cui la frequentazione si è chiusa ormai da tempo, Armando sta conoscendo altre signore. Nelle ultime puntate trasmesse prima della pausa natalizia, Armando ha conosciuto Beatrice, una signora giunta in trasmissione esclusivamente per conoscere lui.

Beatrice ha raccontato ad Armando di avere 43 anni, di essere separata con una fglia di 15 anni. La donna, dopo aver lavorato per diverso tempo nel settore dell’abbigliamento femminile, da qualche tempo lavora nel locale di una sua amica. Beatrice ha spiegato di essere stata colpita non solo dall’aspetto fisico di Armando, ma anche dal suo carattere forte e schietto.

Armando Incarnato, nascerà l’amore con Beatrice?

Durante la prima puntata dell’attuale stagione di Uomini e Donne, Armando Incarnato aveva raccontato di essere tornato in trasmissione per cercare il vero amore sognando di poter finalmente trovare una donna con cui costruire una storia seria e importante. Beatrice sarà quella giusta?

Dopo il primo incontro nello studio del dating show, non si sa se Armando e Beatrice siano usciti insieme e se, durante l’entuale appuntamento, sia scattato il famoso colpo di fulmine. Il cavaliere napoletano, dunque, sarà tra i protagonisti della prima puntata del 2022 del dating show di canale 5 per raccontare eventuali novità della sua vita sentimentale?

