Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine in studio? Una nuova dama…

Non solo discussioni a Uomini e Donne, ma anche nuovi incontri e nuovi amori. Nel corso della puntata del dating show di canale 5, lo studio si popolerà di nuovi cavalieri e di una nuova dama. Quest’ultima arriverà in studio esclusivamente per Armando Incarnato da cui è stata colpita dopo averlo visto in tv. Per il cavaliere napoletano sarà così l’occasione per rimattersi nuovamente in gioco dopo le ultime delusioni affrontate in studio.

Da settembre fino ad oggi, Armando non è ancora riuscito a trovare una dama con cui cominciare a costruire un rapporto. Dopo la frequentazione con Marika, ci sono state solo delle uscite che non hanno avuto un seguito. Con la nuova signora sarà diverso? Armando resterà colpito dalla sua pretendente?

Armando Incarnato e l’amicizia con ida Platano

Non ha ancora trovato l’amore vero nel parterre del trono over di Uomini e Donne, ma Armando Incarnato ha trovato l’amicizia di Ida Platano. La dama, infatti, nella scorsa puntata, ha ribadito di avere un bellissimo rapporto d’amicizia con Armando il quale sarebbe sempre pronto a sostenerla e ad aiutarla. Un affetto sincero quello che lega Armando e Ida che, in passato, hanno anche provato a frequentarsi scoprendo di non essere totalmente compatibili sotto quel punto di vista.

Dopo Ida Platano che sta frequentando con Alessandro con cui, oltre alla distanza, non ci sono problemi, Armando Incarnato riuscirà a trovare la donna della sua vita e a costruire una storia d’amore lunga e duratura? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate del programma di Maria De Filippi.

