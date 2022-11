Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine o addio con Antonella?

Armando Incarnato e la conoscenza con Antonella

Armando Incarnato trova l’amore a Uomini e donne? Il cavaliere napoletano, protagonista da tempo del programma di Maria De Filippi, ha cominciato a conoscere Antonella, una nuova dama del parterre per la quale aveva mostrato interesse anche Riccardo Guarnieri prima di dedicarsi esclusivamente alla frequentazione con Gloria Nicoletti. Bellissima e con tanta voglia di trovare l’amore, Antonella ha espresso apprezzamento per il cavaliere napoletano confermando l’intenzione di uscire ancore con lui. Anche Armando ha confermato l’ottima impressione mostrandosi disposto ad uscire ancora con Antonella.

Il cavaliere napoletano non nasconde il desiderio di innamorarsi e creare una relazione importante e duratura. Finora, nonostante le varie frequentazioni, non ha mai trovato la donna della sua vita: Antonella sarà quella giusta?

Armando Incarnato: nuova lite con Gianni Sperti e Tina Cipollari?

Durante il confronto tra Armando Incarnato e Antonella, Gianni Sperti ha criticato duramente Armando non credendo totalmente al suo interesse. In studio, l’opinionista non nasconde di avere diverse perplessità sull’interesse di Armando per la dama. Incarnato, però, che ha anche chiuso con Cristina non fidandosi del suo interesse, ha difeso la propria posizione e la voglia di conoscere davvero Antonella.

Oggi, il cavaliere e la dama torneranno al centro dello studio per parlare nuovamente del loro rapporto? Sarà arrivato il primo bacio o i due avranno capito di non essere fatti per stare insieme?

