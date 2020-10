Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Conquista Lucrezia e scatena la reazione…

Armando Incarnato sempre più protagonista di Uomini e Donne. Dopo aver provato a conoscere Claudia e Sara, dame del trono over, il cavaliere napoletano ha messo gli occhi su Lucrezia Comaducci, la bellissima corteggiatrice giunta in trasmissione per un appuntamento al buio e che si è dichiarata per Gianluca De Matteis, sentendolo più vicino al proprio modo di essere rispetto a Davide Donadei. La bellezza di Lucrezia, però, ha conquistato le attenzione di Armando che, dopo aver ballato con lei in puntata, l’ha visto senza telecamere come prevedono le regole del trono over. L’interesse che Armando ha dimostrato alla corteggiatrice sin dal primo momento hanno spinto Lucrezia a prendere del tempo prima di decidere se continuare a corteggiatrce Gianluca o lasciare il trono classico per diventare ufficialmente una dama del trono over e aver così la possibilità di continuare a frequentare Armando. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, però, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, dovrebbe esserci finalmente l’epilogo del triangolo amoroso.

ARMANDO INCARNATO, LUCREZIA COMANDUCCI LO PREFERISCE A GIANLUCA

Armando Incarnato riuscirà a trovare l’amore in questa stagione di Uomini e Donne? Il cavaliere napoletano ha trovato in Lucrezia Comaducci una ragazza con cui sta bene e che lo rende sereno. A sua volta, la 33enne, pur non fidandosi totalmente di lui, ha deciso di conoscerlo prima di esprimere un giudizio. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, di fronte alla scelta di Gianluca di fare un passo indietro, la Comaducci si dichiarerà proprio per Armando e, per lui, lascerà definitivamente il trono classico per accomodarsi tra le dame del parterre del trono over. Come andrà la frequentazione tra Armando e Lucrezia? Tra i due nascerà davvero l’amore com’è accaduto ad altri protagonisti di Uomini e Donne?



© RIPRODUZIONE RISERVATA