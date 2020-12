ARMANDO INCARNATO, UOMINI E DONNE/ “Lucrezia nonn si espone mai, Michele…”

Armando Incarnato sceglie di portare avanti la frequentazione con Brunilde, ma decide di continuare ad uscire anche con Lucrezia nonostante abbia diversi problemi con lei. 2Il suo problema è che non si espone mai. Michele continua a lasciarle il numero di telefono, ma lei non gli dice mai di smetterla e di non essere interessata”, sbotta Armando. Michele Dentice, sentendosi tirato in causa, interviene difendendo Lucrezia: “Io l’ho sempre rispettata, ma la vedo triste perché con te litiga e basta”, afferma Michele. “Tu in tre mesi non hai mai fatto niente con Roberta ed ora vieni fuori con Lucrezia. Anche con Brunilde hai fatto la stessa cosa. Ma un po’ di dignità ce l’hai?”, aggiunge Armando che decide di non rinunciare a Lucrezia (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ARMANDO INCARNATO, TUTTO A GONFIE VELE CON BRUNILDE

Armando Incarnato tra Brunilde e Lucrezia Comanducci. Il cavaliere napoletano torna ad essere protagonista della puntata di Uomini e Donne di oggi. Dopo il confronto con Marianna che, avendo provato inutilmente a contattarlo fuori dal programma, ha deciso di chiamare la redazione per poter chiedergli una seconda possibilità, Armando, nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, si ritroverà di fronte Brunilde e Lucrezia Comanducci, le due dame che, più di tutte, hanno attirato le sue attenzioni e con le quali sta portando avanti una conoscenza che, tuttavia, sta causando anche dei problemi al cavaliere. Dopo un inizio turbolento con Brunilde, Armando pare aver trovato in lei una donna da conoscere a fondo mentre con Lucrezia sta affrontando diversi problemi.

ARMANDO INCARNATO, LITE CON LUCREZIA COMANDUCCI?

Lite in studio tra Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci? Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle news, la conoscenza tra il cavaliere napoletano e la bellissima dama bionda non sta procedendo nel migliore dei modi. Dopo la lite avvenuta nella scorsa puntata, Armando e Lucrezia si ritroveranno l’uno di fronte all’altra nella puntata di oggi e tra loro non mancheranno i problemi. Lucrezia, infatti, racconterà di non aver sentito Armando per tre giorni e non nasconderà i propri dubbi sul portare avanti una frequentazione che non le sta donando la serenità che sperava. Cosa accadrà, dunque, tra il cavaliere e la dama? Armando deciderà di chiudere la conoscenza? Lo scopriremo nella puntata di oggi.



