Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Cristina chiude: un ballo con Riccardo…

Duro scontro nella puntata di Uomini e Donne del 4 ottobre tra Armando Incarnato e Cristina. Il cavaliere napoletano, dopo le prime settimane in cui è rimasto al suo posto discutendo con altri cavalieri come Alessandro Vicinanza, si accomoda al centro dello studio per un confronto con Cristina, una delle nuove dame del parterre con cui ha cominciato una conoscenza telefonica. “Non ci siamo ancora visti”, afferma Armando che non nasconde di essere infastidita dall’atteggiamento della dama.

Tutto è accaduto a causa di una serie di balli con Riccardo Guarnieri. Armando racconta di non aver gradito la scelta di Cristina di ballare per tre volte con Riccardo Guarnieri. Di fronte alla reazione del cavaliere napoletano, Cristina, a sua volta, decide di fare un passo indietro nella conoscenza.

Armando Incarnato è una furia: dura reazione a Uomini e Donne

Armando Incarnato non nasconde di volere una donna che abbia occhi solo per lui. “In questo momento particolare della mia vita voglio stare tranquillo. Se preferisci uno come quello…” sbotta Armando Incarnato. “Nella mia vita io sono così. Mi relaziono quotidianamente con altri uomini e accanto a me vorrei un uomo che accetti questo mio lato”, replica Cristina.

Gianni Sperti e Tina Cipollari accusano Armando di aver iniziato a seguire il suo copione per poi chiudere definitivamente la conoscenza. “Allora cambiamo il copione”, commenta Cristina che, di fronte alla reazione di Armando che giudica esagerata, decide di chiudere definitivamente. Nella discussione tra Armando e Cristina interviene anche Riccardo Guarnieri che spiega di aver ballato con Cristina solo per chiarire una situazione.

