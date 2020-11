ARMANDO INCARNATO, LITE CON MICHELE DENTICE A UOMINI E DONNE/ “Hai mezzo neurone…”

Lite di fuoco tra Armando Incarnato e Michele Dentice a Uomini e Donne per Lucrezia Comanducci, tornata in trasmissione esclusivamente per il cavaliere napoletano. Di fronte all’interesse di Michele per Lucrezia e all’atteggiamento poco propositivo de cavaliere, Armando perde le staffe. “Non capisco come faccia a piacerle Armando”, afferma Michele. “Hai capito che non hai mezzo neurone in testa? Non ti capisci neanche da solo. Sei vuoto”, replica prontamente Armando che alla fine sceglie di ballare con Lucrezia il suo ritorno in studio ha scatenato l’entusiasmo del parterre maschile. A dare man forte ad Armando è Tina Cipollari: “Sei davvero pesante. Uno come te non lo vorrei mai. Ti hanno solo chiesto se balleresti con Lucrezia non di fidanzarti”, spiega la bionda opinionista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ARMANDO INCARNATO, PRIMO APPUNTAMENTO CON MARIANNA

Armando Incarnato al centro dello studio di Uomini e Donne si confronta con Marianna, una ragazza che ha anche un interesse per Gianluca De Matteis. Armando e Marianna si sono visti con il cavaliere napoletano che ha spiegato di averla cercata più volte e di averle fatto capire che non è necessario aspettare la registrazione della puntata per prendere una decisione. “Ci siamo visti la prima sera e siamo stati bene iniziando una frequentazione telefonica. La cosa che ho notato è che la sera va un po’ in letargo”, afferma Marianna. “Poi ci siamo visti un’altra volta a pranzo. Siamo stai bene, ma la cosa che non mi piace di lui è che è sempre fermo sulla sua posizione”, aggiunge ancora la giovane dama che non sembra molto entusiasta della conoscenza.

ARMANDO INCARNATO: “MARIANNA HA PROVATO A BACIARMI”

Armando Incarnato non nasconde di non tollerare la conoscenza di Marianna con Gianluca De Matteis pur avendo cercando un contatto fisico con lui. “Lei ha cercato di baciarmi dopo tre giorni”, racconta Armando che è visibilmente infastidito per la scelta di Marianna di far saltare il loro appuntamento per uscire con Gianluca. “Sono andato in letargo perchè, visto che ha preferito vedere Gianluca, non capisco il motivo di parlare con me. Sono stanto di determinati atteggiamenti”, ha aggiunto Incarnato che non tollera la scelta di Marianna di dividersi tra lui e il tronista romano. Il cavaliere napoletano, dunque, sembra sempre più orientato a chiudere immediatamente la conoscenza con Marianna.



