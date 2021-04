ARMANDO INCARNATO, UOMINI E DONNE/ Lite con Sperti e Samantha: “Hai rotto le pal*e”

Lite nella puntata odierna di Uomini e Donne tra Armando Incarnato, Gianni Sperti e la tronista Samantha Curcio. Quest’ultima, insieme all’opinionista, non condivide l’atteggiamento con cui Armando si rapporta alle donne. “Hai detto che sono aggressivo e non te lo concedo perché ho una figlia femmina”, sbotta Armando. “Hai detto che sono maleducata”, ribatte Samantha. A schierarsi con la tronista è Gianni Sperti che non crede più all’intenzione del cavaliere napoletano di trovare l’amore e ribadisce di non tollerare i suoi modi di fare. “Hai rotto le pal*e”, sbotta l’opinionista che invita Armando a cambiare il suo atteggiamento nei confronti delle donne. “Sono tre anni che mi attaccate“, si difende ancora Incarnato ribadendo il proprio modo di essere (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ARMANDO INCARNATO, QUATTRO DONNE PER LUI

Armando Incarnato torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata trasmessa il 12 aprile. Il cavaliere napoletano, dopo aver conosciuto e messaggiato con tre donne, in studio, spiazza tutti. “Mettiamo una sedia per gli uomini e tre per le donne”, annuncia Maria De Filippi chiamanto Armando al centro dello studio. “Oggi è Rodolfo Lavandino”, afferma Sperti facendo riferimento ai capelli del cavaliere napoletano che decide di non rispondere concentrandosi sulle donne che sta provando a conoscere. “Ho deciso di tenerle tutte e tre perchè non è neanche giusto mandarle subito a casa per un’impressione estetica, ma mi piacerebbe uscire anche con una quarta persona”, afferma Armando. “Chi è la quarta persona?”, chiede Maria. “Monalisa con cui ho ballato e a cui ho chiesto di uscire e mi ha detto di sì”, svela Armando. Monalisa accetta, ma non nasconde i propri dubbi temendo che, in futuro, l’arrivo di un’altra donna possa metterla in secondo piano.

ARMANDO INCARNATO, LITE CON GIANNI SPERTI E NICOLA VIVARELLI

Armando Incarnato alle prese con nuove conoscenze che non convincono Gianni Sperti. “Non fare il figo tenendo quattro donna, dicci chi ti piace di più“, commenta Gianni Sperti che non crede all’interesso di Armando per le sue pretendenti. “Hai avuto una gravissima mancanza di rispetto nei confronti delle tre donne che sono scese per te”, commenta Nicola Vivarelli. “Ripeti le cose che dice Gianni Sperti? Voglio uscire con quella ragazza e non devo dare conto a te”, ribatte Armando. “Ci siamo sentiti telefonicamente in settimane, ma vorrei sentirmi liberodi uscire con un’altra ragazza. Mi piace tanto Monalisa”, puntualizza Armando che non rinuncia a conoscere Monalisa. Di fronte alla scelta di Armando, una delle donne conosciute in settimana, decide di andare via non volendo essere la seconda scelta.

