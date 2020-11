ARMANDO INCARNATO, LITE CON MICHELE DENTICE A UOMINI E DONNE/ Giulia scatena…

Scontro tra Armando e Michele a Uomini e Donne. “Io ho rifiutato l’invito perché lo considero un amico e poi perché avevo già una cena. Lui mi ha chiesto in quale locale fossi e me lo sono ritrovato lì. Abbiamo parlato e mi ha fatto piacere, ma per me finisce lì”, spiega Giulia. Armando, però, si difende affermando di essere stato spinto ad agire in quel modo dopo alcune parole che Giulia gli avrebbe detto durante un ballo. “Prima dici che Giulia non ti interessava e ora ti interessa. Hai detto che con Roberta può esserci solo amicizia e poi la difendi”, afferma Michele scagliandosi contro Armando. “Di Roberta ti dissi che era fatta in quel modo. Pretende da un uomo ed è il motivo per cui la nostra conoscenza è finita perché o ti piace così com’è oppure chiudi. Di Giulia non ti ho detto niente perché non la conosco”, si difende Armando (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ARMANDO INCARNATO, CONFRONTO CON GIULIA

Armando Incarnato torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella nuova puntata del programma di Maria De Filippi. Dopo aver difeso Roberta Di Padua ed essersi scagliato contro Michele Dentice, reo di non essere sincero con Roberta e di prenderla, a suo dire, solo in giro, Armando tornerà ad essere protagonista in prima persona anche se le sue vincende s’intrecceranno proprio con quelle di Michele. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, Armando Incarnato si siederà di fronte a Giulia, una nuova dama del parterre del trono over, giunta in trasmissione per conoscere Michele. Secondo quanto riferiscono le talpe del Vicolo, Armando avrà qualcosa da ridire alla dama che, tuttavia, non si ritroverà ad essere d’accordo con lui.

ARMANDO INCARNATO E L’INCONTRO CON GIULIA

Armando Incarnato è convinto di essere corteggiato da Giulia. Il cavaliere napoletano confessa di aver visto in Giulia alcuni atteggiamenti che gli hanno fatto credere di essere nella mente della dama. In particolare, alcuni atteggiamenti della dama avrebbero fatto credere ad Armando che il suo fine fosse ottenere un appuntamento con lui. Giulia nega tutto e ribadisce più volte di volere solo un’amicizia con il cavaliere napoletano e di non essere affatto interessato a lui. Sarà vero? Le affermazioni di Armando scateneranno discussioni in studio? Come reagiranno Gianni Sperti e Tina Cipollari che non hanno mai creduto all’intenzione di Armando di trovare l’amore? Lo scopriremo tra poco.



