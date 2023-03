Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Il monologo in napoletano fa piangere tutti

Armando Incarnato e il monologo in napoletano a Uomini e donne

Momento di commozione nella puntata di Uomini e Donne del 9 marzo durante la sfilata maschile. Ad emozionare le dame, gli opinionisti e il pubblico è stato Armando Incarnato che ha accettato di partecipare alla sfilata dal titolo “Perchè dovresti scegliere me”. Il cavaliere napoletano si è presentato in passerella con un look casual e un monologo in napoletano sulla propria vita provando a mostrare anche un lato inedito della sua personalità.

“Avrei potuto indossare qualsiasi outfit o inscenare qualsiasi situazione però io sono così. La mattina mi sveglio, mi faccio una doccia, mi vesto ed esco. Nonostante le esperienze negative in amore, in amicizia e a volte in famiglia, io sono una persona che continua a vivere seguendo esclusivamente il cuore e forse è proprio quello il problema”, dice Armando.

“Forse a causa del cuore non vengo mai capito. Sono tante le volte che vengo qui cercando sincerità e tante volte penso che sia meglio cercarla fuori una donna. Forse è vero, chi usa il cervello nella vita avrà sempre ragione, ma chi usa il cuore avrà l’onore“, conclude Armando Incarnato emozionando quasi tutte le dame del parterre. Tra le dame che non hanno particolarmente apprezzato il monologo del cavaliere napoletano c’è Aurora.

“Mi aveva quasi convinto, è bravo come attore“, commenta Aurora. “Tu sei una persona molto fredda e la tua freddezza d’animo non ti fa capire quando una persona sta recitando“, replica Aurora. “Parli proprio tu? Dopo tutto quello che hai detto del programma, di Gianni e di Tina hai avuto il coraggio di tornare?“, sbotta Armando a cui dà ragione la Cipollari.

