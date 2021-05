Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Insinuazione su Nicola Vivarelli: De Filippi…

Armando Incarnato protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo il confronto tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli, nella puntata di oggi, le dame del parterre del trono over torneranno a sfilare per conquistare i voti dei cavalieri. Il tema della sfilata sarà “Sogno di una notte di mezza estate”. Tuttavia, il clima di allegria e divertimento sarà spazzato via a causa di un diverbio tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, il cavaliere napoletano farà un’insinuazione su Nicola chiedendogli se sia più attratto dalle donne o dagli uomini. Una frecciatina che spingerà Nicola a replicare dando vita ad un’accesa discussione con Armando che coinvolgerà il resto del parterre.

Armando Incarnato: la frecciatina di Maria De Filippi

Le parole di Armando Incarnato causeranno la reazione di Nicola Vivarelli che, dopo aver ribadito di non avere nulla contro i gay, si confronterà con il cavaliere napoletano contro cui si schiereranno anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Dopo aver assistito al botta e risposta tra Armando e Nicola, Maria De Filippi commenterà il tutto lanciando una frecciatina al cavaliere napoletano. Stando alle anticipazioni del Vicolo delle news, infatti, la De Filippi farà presente ad Armando che ci sono diversi modi per prendere in giro la redazione. Una frecciatina che, tuttavia, stando a quanto scrive il Vicolo, non sarà colta dal cavaliere napoletano.

