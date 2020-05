Armando Incarnato/ Uomini e Donne: “la prima volta esce già con tre…”

Pubblicità

Armando Incarnato torna protagonista di Uomini e Donne non per vicende altrui. Se nelle scorse puntate del dating show di canale 5 ha fatto parlare di seè per il ballo con Pamela Barretta, fatto nel corso di una serata e che avrebbe scatenato la gelosia di Enzo Capo e, successivamente, per essersi scagliato contro Veronica Ursida, nella puntata odierna di Uomini e Donne, Armando si mostrerà interessato ad una nuova dama. Ancora single e senza una conoscenza in ballo, il cavaliere napoletano si sta interessando ad una nuova protagonista del parterre femminile che, tuttavia, con il suo atteggiamento, lo avrebbe già deluso. Cosa acadrà esattamente tra Armando e la nuova dama?

ARMANDO INCARNATO DELUSO A UOMINI E DONNE

Come mostrano le anticipazioni di Uomini e Donne, al centro dello studio, nella puntata odierna, si accomoderà una nuova dama che sta conoscendo ben tre cavalieri. Due si accomoderanno di fronte alla dama mentre Armando Incarnato, da ciò che mostra il video di anticipazioni, resterà al proprio posto tirando fuori la propria delusione di fronte all’atteggiamento della dama. “Sinceramente, la prima volta, uscire con tre uomini, mi ha lasciato un po’ così”, saranno le parole di Armando. Incarnato, dunque, deciderà di chiudere subito la conoscenza con la nuova dama o deciderà di darle comunque una possibilità?



