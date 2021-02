Armando Incarnato, Uomini e Donne/ La verità su Nicole: “baci appassionati e…”

Armando Incarnato torna a raccontare i dettagli della sua frequentazione con Nicole. Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, il cavaliere napoletano ha avuto un duro confronto con Carlo e Nicole. La dama, dopo essere uscita con entrambi i cavalieri, alla redazione del programma di Maria De Filippi, ha raccontato di preferire la compagnia di Carlo pur temendo la distanza. La dama, tuttavia, non nasconde di provare una forte attrazione fisica per Armando Incarnato il quale ha svelato di aver baciato la dama che ha confermato tutto aggiungendo di non aver voluto parlare del bacio per non ferire Carlo per il quale l’interesse è maggiore. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, il cavaliere napoletano tornerà a confrontarsi proprio con Carlo.

ARMANDO INCARNATO, SCONTRO CON NICOLE A UOMINI E DONNE

Con Nicole, Armando Incarnato sembrava pronto ad abbattere i paletti che si era prefissato provando un forte interesse nei suoi confronti. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il cavaliere napoletano torna a parlare del suo rapporto con Nicole chiedendole perchè continui a negare i baci e le carinerie che ci sono stati tra loro. Armando, così, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, parlerà di baci appassionati con Nicole con cui si sarebbe intrattenuto anche in camera. Tra i due, tuttavia, non sarebbe accaduto nulla per scelta di Nicole che avrebbe mandato via Armando per evitare che succedesse qualcosa. Armando e Nicole, dunque, chiuderanno definitivamente o si concederanno un’ulteriore possibilità?



