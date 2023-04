Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Le lacrime e la richiesta a Maria De Filippi

Armando Incarnato, confronto con Maria De Filippi e Gianni Sperti a Uomini e Donne

Armando Incarnato protagonista indiscusso delle ultime vicende di Uomini e Donne. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, al centro dello studio, secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della puntata in onda oggi, giovedì 13 aprile, dovrebbe accomodarsi proprio Armando. Il cavaliere napoletano, nella nuova puntata registrata l’8 aprile, è stato il protagonista di un confronto con Maria De Filippi e Gianni Sperti. Al centro dello studio, la conduttrice, l’opinionista e il cavaliere napoletano si confrontano sull’accusa che Aurora Tropea ha lanciato ad Armando. Secondo la dama del trono over, Armando avrebbe un manager e avrebbe fatto il provino per partecipare al Grande Fratello Vip.

Uomini e donne, ex Dama accusa Armando Incarnato/ "Furioso con la redazione quando…"

La conduttrice manda così in onda un filmato in cui Armando piange sostenendo di non avere affatto un manager e spiegando che la persona che appare con lui in alcune foto apparse sul web è semplicemente un amico.

La richiesta a Maria De Filippi

Nel corso del confronto con Maria De Filippi, Armando Incarnato ha anche un acceso scontro con Aurora Tropea. Il cavaliere napoletano, furioso, cerca di andare via ma viene trattenuto dalla conduttrice che prova a farlo ragionare. Armando, deciso a dimostrare di non aver mai fatto il provino per il Grande Fratello Vip chiede così alla De Filippi di fare una telefonata ed informarsi.

Uomini e donne, Valentina Autiero vs Aurora Tropea: "Una donna pessima.."/ L'accusa

Maria risponde di non averne bisogno perchè gli crede, ma dietro l’insistenza di Armando afferma che farà quella telefonata. “Io vado via, quando tu hai la risposta allora rientro in studio”, le parole di Armando a cui Sperti risponde così – “Non puoi fare un ricatto del genere a Maria se lei ti dice che ti crede”. Un confronto intenso e accesissimo, dunque, quello di Armando con la padrona di casa.

LEGGI ANCHE:

Armando Incarnato: "Non permetto di infangare il cammino con De Filippi"/ Lo sfogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA