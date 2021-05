Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Gianni Sperti: “Lasci lo studio…”

Dopo il duro confronto tra Gemma Galgani e Isabella Ricci che ha coinvolto anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, la terzultima puntata dell’attuale stagione di Uomini e Donne continua con Armando Incarnato. Maria De Filippi decide di chiamare al centro dello studio dopo un appunto di Gianni Sperti. “Vorrei capire il ruolo di Armando in trasmissione perchè ogni volta che si balla lascia lo studio mentre gli altri cavalieri ne approfittono per interagire tra loro”, fa notare Sperti. “Esco dallo studio per andare in bagno anche perchè non mi piace ballare”, ribatte Armando. “Quindi ogni volta devi andare in bagno?“, insiste l’opinionista. “Dobbiamo discutere sulla diuresi di Armando? Lui sta uscendo con due ragazze e affrontiamo subito l’argomento così risolviamo il problema“, commenta la conduttrice.

Isabella Ricci, Uomini e Donne/ "Ho fatto la modella e ho avuto due mariti"

Armando Incarnato tra Marina e Camila

Al centro dello studio, Armando Incarnato si confronta con Marina e Camila, due nuove protagoniste del parterre femminile del trono over con cui è uscito un paio di volte. Con Marina c’è stato anche un bacio mentre Camila ha deciso di fare un passo indietro. “Credo che abbia più affinità con Marina”, sottolinea Camila. Gianni Sperti, così, esorta Marina a non illudersi. “Sono sicura che se Camila non si fosse tirata indietro l’avrebbe baciata, ma credo sia normale perchè siamo qui per conoscere della persone. Anche a me domani potrebbe piacermi un’altra persona”, sottolinea la dama. Parola che piacciono al cavaliere napoletano il qualche conclude con ironia: “Sei la donna della mia vita”. Armando, dunque, decide di continuare a conoscere Marina. Nascerà l’amore tra i due?

