Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Gianni Sperti? Spunta l’indiscrezione…

Armando Incarnato: nuova conoscenza a Uomini e Donne

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne che partecipano da tempo al programma senza essere riusciti a trovare l’amore c’è sicuramente Armando Incarnato. Tante conoscenze per il cavaliere napoletano, ma nessuna storia importante al punto da spingerlo a lasciare la trasmissione per vivere il rapporto fuori. Dall’inizio dell’attuale stagione, inoltre, Armando non ha avuto frequentazioni continue preferendo chiudere la conoscenza subito dopo aver capito di non essere interessato. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, tuttavia, pare che per Armando ci sia una nuova conoscenza.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella nuova puntata, Armando, al centro dello studio, racconta i dettagli di una conoscenza con una nuova ragazza del parterre. L’argomento, poi, si sposta sul lavoro del cavaliere napoletano.

Il lavoro di Armando Incarnato

Qual è il lavoro di Armando Incarnato? Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gianni Sperti prova a capire quale sia il lavoro del cavaliere napoletano. “Ma tu, Armando, che lavoro fai?“, la domanda di Gianni Sperti che apre il discorso sul tenore di vita del cavaliere napoletano. “Io non lavoro”, la risposta del cavaliere napoletano che scatena la curiosità di Gianni Sperti.

L’opinionista prova a capirne di più, ma Armando, parlando con Maria De Filippi, spiega di non poter svelare il motivo per cui non lavora avendo un tenore di vita alto. La domanda di Gianni scatenerà una nuova discussione con Armando?

