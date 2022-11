Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Gloria Nicoletti: “Mi hai detto che…”

Armando Incarnato e Gloria Nicoletti: scontro a Uomini e donne

Armando Incarnato non riesce a trovare pace a Uomini e donne con le sue frequentazioni. Il cavaliere del trono over, nel corso della nuova untata del dating show di canale 5, si è scontrato con Gloria Nicoletti, la dama che aveva manifestato un forte interesse nei suoi confronti per poi uscire con Riccardo Guarnieri. Armando non nasconde la delusione e si schiera contro la dama. “Mi ha detto voglio solo te, voglio conoscere solo te e resto nel parterre per te anche se esci con altre donne ed oggi la ritrovo al centro dello studio con Riccardo“, sbotta Armando.

“Quando ho interesse per una donna mi espongo mentre voi fuori mi dite che sono un ragazzo da sposare e poi qui fate le schifezze. Al telefono hai detto che sei qui solo per me, ma io non intendo tornare indietro nella conoscenza”, aggiunge ancora il cavaliere napoletano.

Armando Incarnato e Gloria Nicoletti: tutto finito

“Tu mi hai detto che ero libera di uscire con altre persone e lo stesso vale per te. Non siamo fidanzati o sposati e non devo portare rispetto a nessuno”, replica duramente Gloria. “Tu sei sparito”, aggiunge ancora Gloria. “Sarei matto ad uscire con una donna che mi dice di essere qui per me e poi esci con altri uomini. Le parole dovrebbero essere accompagnate dai fatti“, ribatte ancora Armando.

“Se non te ne frega niente di Gloria, perchè stai discutendo da mezz’ora?”, chiede Gianni Sperti. Armando ribadisce di non voler riprendere la conoscenza con Gloria che chiude definitivamente il capitolo con il cavaliere napoletano.

