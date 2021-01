Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Lucrezia Comanducci? Brunilde…

Armando Incarnato tra Lucrezia Comanducci e Brunilde nella nuova puntata di Uomini e donne? Il cavaliere napoletano è indubbiamente uno dei protagonisti assoliti dell’attuale stagione del dating show di canale 5. Armando, dopo la stagione scorsa, abbastanza turbolenta, è tornato nel parterre per provare a cercare il vero amore. All’inizio della stagione, ha posato gli occhi su Lucrezia Comanducci, corteggiatrice di Gianluca De Matteis che, a quest’ultimo, ha scelto proprio Armando. Non sentendosi totalmente a proprio agio, Lucrezia ha preferito lasciare la trasmissione per poi tornare non riuscendo a dimenticare il cavaliere napoletano. Pur essendo felice del ritorno della Comanducci, però, Armando non le ha ancora dato l’esclusiva. In compenso sta continuando a conoscere altre dame tra le quali spicca Brunilde con la quale, dopo diverse incomprensioni, tutto sta andando nel migliore dei modi. Sta andando peggio, invece, la frequentazione con Lucrezia.

ARMANDO INCARNATO, SCINTILLE IN STUDIO A UOMINI E DONNE?

Tra Brunilde e Lucrezia Comanducci, chi riuscirà a conquistare il cuore di Armando Incarnato? Nella scorsa puntata, la dama romana si è scagliata duramente contro Armando da cui non si sente apprezzata e desiderata. La Comanducci lamenta un disinteresse da parte del cavaliere napoletano che, a sua volta, ammette di non gradire determinati atteggiamenti di Lucrezia. Tra i due, le incomprensioni sono all’ordine del giorno mentre con Brunilde, dopo le prime discussioni, tutto sta andando per il meglio. L’esclusiva, tuttavia, appare ancora molto lontana. Armando non ha alcuna intenzione di precludersi la possibilità di conoscere altre dame prima di decidere con chi continuare.



