Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Lucrezia e occhi su Valeria…

Armando Incarnato continua ad essere un protagonista di Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano del trono over non ha ancora trovato l’amore e, complice il ritorno in studio di Lucrezia Comanducci per cui aveva provato un interesse sin dal primo incontro, Armando sta provando nuove emozioni. Nonostante l’attrazione e l’interesse che prova per la bionda dama, però, Armando continuerà a guardarsi intorno scatenando anche la gelosia della Comaducci. A scatenare la discussione con Lucrezia sarà un appuntamento con Marianna. Quest’ultima, oltre ad aver fatto un’esterna con Gianluca De Matteis, è uscito anche con Armando e la scoperta causerà la dura reazione di Lucrezia che, per il momento, sta rifiutando il numero di altri cavaliere. Incarnato, però, sarà il protagonista anche di un altro momento.

ARMANDO INCARNATO, DUE DI PICCHE DA VALERIA

Armando Incarnato tra tante donne. Non solo Lucrezia e Marianna per il cavaliere napoletano che, nella nuova puntata di Uomini e Donne, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, chiuderà con Brunilde i cui atteggiamenti continuano a non convincerlo. Armando, poi, poserà gli occhi su Valeria, l’ultima corteggiatrice di Davide Donadei. Il cavaliere napoletano la definirà una vera e propria donna, ma Valeria, pur accettando i complimenti, metterà le mani avanti affermando di non essere interessata a conoscerlo e di essere interessata solo a Davide. Come reagirà Armando di fronte al due di picche di Valeria? E come reagirà Lucrezia di fronte all’interesse di Incarnato per altre donne nonostante lei gli abbia dato l’esclusiva? Lo scopriremo nel corso della puntata.





© RIPRODUZIONE RISERVATA