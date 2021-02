Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Samantha Curcio e Riccardo Guarnieri?

Armando Incarnato protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? Non si sa cosa sarà trasmesso alle 14.45, ma oltre al momento dedicato ai tronisti Samantha Curcio, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, ci sarà ancora spazio per il trono over di cui Armando Incarnato è un assoluto protagonista. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, il cavaliere napoletano, sarà il protagonista di scontri infuocati. Maria De Filippi chiederà a Samantha Curcio un parere su Armando Incarnato il quale non gradirà le parole della tronista che definirà “maleducata”. A difendere Samantha sarà Gianni Sperti dando il via ad una discussione che coinvolge anche gli altri protagonisti della trasmissione, compreso Riccardo Guarnieri.

ARMANDO INCARNATO, LITE CON RICCARDO GUARNIERI?

Nel corso della discussione tra Armando Incarnato e Samantha Curcio, ci sarà spazio anche per uno scontro tra il cavaliere napoletano e Riccardo Guarnieri che farà apprezzamenti alla tronista. Maria De Filippi coinvolgerà nella discussione anche il cavaliere pugliese le cui parole non faranno piacere ad Armando che, furioso, lascerà lo studio. Prima di farlo, però, si lascerà andare ad una battuta su Riccardo. Il cavaliere pugliese non prenderà bene la battuta del cavaliere napoletano e proverà a lasciare a sua volta lo studio. Ad evitarlo, però, sarà Maria De Filippi. Il momento infuocato tra Armando, Samantha e Riccardo andrà in onda oggi o sarà rimandato alla puntata di lunedì 1° marzo? Lo scopriremo tra poco nel corso dell’appuntamento odierno col dating show di canale 5.



