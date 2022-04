Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari: “Usi le ragazze…”

Tina Cipollari si scaglia contro Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano apre la puntata di Uomini e Donne di oggi annunciando la decisione di chiudere con due ragazze giunte in trasmissione solo per lui. “Non vi ho comunicato che non ero intenzionato ad andare avanti. Lei mi ha chiesto di andare ad Alghero, ma non mi muovo per una persona che non conosco. Al massimo prendo la macchina e vado da mia figlia”, spiega Armando. Le parole del cavaliere napoletano scatenano la reazione di Tina Cipollari che non gli crede affatto.

Diego Tavani, Uomini e Donne/ Arriva il bacio con Aneta? Un'uscita...

“Queste ragazze non ti sono mai piaciute. Tu le hai tenute solo perchè io l’altra volta ho detto che non le avresti tenute. Tu sei quello che accusa gli altri di non essere sinceri, ma sei tu che usi le donne”, sbotta Tina Cipollari strappando gli applausi del pubblico. Armando, però, nega e ribadisce che voleva inizialmente conoscerle per poi aver cambiato idea.

Ursula Bennardo da Uomini e Donne alla politica/ Perchè si candida alle elezioni?

Armando Incarnato contro Tina Cipollari: “Non prendere per il cu*o la gente”

Tina Cipollari è convinta che Armando Incarnato non sia realmente intenzionato a trovare una donna. “Maria trovagli dieci minuti per dargli spazio. Metti una musica almeno balla e non prende per il cu*o le persone”, sbotta Tina. “Che figuraccia. Sono anni che ripete sempre le stesse cose. Ti siedi, esci e chiudi e gli anni passano”, aggiunge ancora la bionda opinionista a cui dà ragione anche Gianni Sperti.

Armando Incarnato si difende sostenendo che continuerà a difendere Gemma e Ida nonostante i continui attacchi che riceve. Lo studio, di fronte alla lite tra il cavaliere napoletano e Tina si schiera con quest’ultima mentre Maria De Filippi cambia argomento chiamando al centro dello studio Bruno.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 aprile: Diego e Aneta, la storia continua?

© RIPRODUZIONE RISERVATA