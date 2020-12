Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite furiosa con Lucrezia, Gianni Sperti…

Armando Incarnato non trova pace. Il cavaliere napoletano, con il ritorno di Lucrezia Comanducci, sembrava pronto a lasciare lo studio di Uomini e Donne per vivere il suo rapporto con la giovane dama bionda, tornata in trasmissione per portarlo via dalla trasmissione e poter vivere una simpatia che potrebbe sfociare in un sentimento più importante. La decisione di Armando di chiudere sia con Brunilde che con Marianna sembrava l’inizio di una conoscenza esclusiva tra il cavaliere napoletano e Lucrezia la quale sta anche rifiutando i numeri degli altri corteggiatori per concentrarsi sul suo rapporto con Armando. Tuttavia, tra i due, le cose non stanno andando nel migliore dei modi e, nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, tra Armando e Lucrezia scoppierà una discussione.

ARMANDO INCARNATO CONTRO LUCREZIA: GIANNI SPERTI DIFENDE LA DAMA

Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci si sono visti in un self service per cenare dove, però, un atteggiamento della dama di Uomini e donne ha letteralmente fatto infuriare il cavaliere napoletano. Lucrezia, infatti, ha fatto infuriare Armando lasciando il posto per recarsi in un negozio di alimentari per acquistare una bottiglia di vino. La Comanducci, però, si sarebbe fatta accompagnare da un ragazzo che lavorava lì. Armando non ha gradito il gesto di Lucrezia che l’avrebbe lasciato solo per allontanarsi con un altro ragazzo. In studio, le parole del cavaliere napoletano scateneranno la dura reazione di Gianni Sperti che lo accuserà di essere un “uomo retrogado”. Come si giustificherè, invece, Lucrezia? I due chiuderanno la conoscenza o decideranno di andare comunque avanti?



© RIPRODUZIONE RISERVATA