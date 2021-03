Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite infuocata con Samantha e Riccardo…

Scintille in studio nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 1° marzo. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, l’atmosfera diventerà infuocata durante il momento dedicato ad Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano si accomoderà al centro dello studio per conoscere Federica, una ragazza che ha chiamato la redazione chiedendo di poterlo conoscere. Una domanda di Maria De Filippi, però, infiammerà gli animi dei protagonisti. La conduttrice chiederà un parere su Armando alla tronista Samantha Curcio che esprimerà un’opinione che non sarà gradita dal cavaliere napoletano il quale ribatterà duramente dandole della “maleducata”. Nella discussione saranno così coinvolti anche gli altri protagonisti, in primis Riccardo Guarnieri.

ARMANDO INCARNATO, LITE CON RICCARDO GUARNIERI

Tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri ci sarà una lite infuocata nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Il cavaliere pugliese rivolgerà degli apprezzamenti a Samantha che faranno infuriare Armando che discuterà anche con il collega. Tra i due protagonisti del trono over di sarà una discussione accesa che si concluderà con Armando che lascerà lo studio. Prima di farlo, però, il cavaliere napoletano si lascerà andare ad una battuta nei confronti di Riccardo scatenando la rabbia di quest’ultimo. La settimana di Uomini e Donne, dunque, comincierà con un’atmosfera di fuoco con Maria De Filippi che proverà a placare i toni e riuscirà anche ad evitare uno scontro tra i due cavalieri trattenendo in studio Riccardo nonostante l’intenzione di quest’ultimo di raggiungere Armando dietro le quinte.



