Armando Incarnato, Uomini e Donne/ “Nessuna competizione con Gianluca, ma Lucrezia..”

Armando Incarnato continua ad essere il protagonista dell’inatteso triangolo amoroso di Uomini e Donne formato dal cavaliere napoletano, dal tronista Gianluca De Matteis e la corteggiatrice Lucrezia, arrivata in trasmissione per un appuntamento al buio e sulla quale ha posato lo sguardo Armando cominciando a corteggiarla. La 33enne Lucrezia non ha ancora scelto se corteggiare Gianluca o continuare il proprio percorso con Armando che, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine ha ribadito il proprio interesse per Lucrezia che sembrerebbe aver conquistato davvero il cavaliere napoletano. «Mi spaventa più il fatto che Lucrezia mi piaccia così tanto rispetto alla “contesa” con un altro uomo. Non sono in competizione con Gianluca, mi interessa solo piacere a Lucrezia. Se Gianluca c’è o non c’è no fa nessuna differenza. Credo che sia un passo indietro rispetto a me», ha raccontato Armando.

ARMANDO INCARNATO CRITICA GIANLUCA DE MATTEIS: “TROPPO COSTRUITO”

Quando è iniziata la nuova stagione di Uomini e Donne, Armando Incarnato non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi al centro di un triangolo amoroso con un tronista del trono classico. Di Gianluca, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, il cavaliere napoletano ha detto: «La mia non è presunzione, ma per quello che ho sentito e visto in puntata Gianluca mi sembra uno che si contraddice. Che non sa bene cosa vuole, prima dice una cosa poi ne fa un’altra. Prima dice che Lucrezia gli interessa, poi però non la porta in esterna perché lei si sente con me. Gianluca lo vedo come un ragazzo troppo costruito, mille pensieri e zero naturalezza su scelte che dovrebbero avere come unico mood l’istinto. Se una persona ti piace non perdi tempo e non aspetti. La conquisti». Come finirà, dunque, il triangolo amoroso? Lucrezia sceglierà Armando o Gianluca?



